 АКЦИЯ! При заказе межкомнатных дверей на всю квартиру c монтажом-фурнитура в подарок!(ручки,петли)

Двери Стандарт - самая лучшая компания, которая продает межкомнатные двери! Это была третья по счету фирма, у которой я в итоге заказала двери. Причем, помучилась я сполна пока нашла то, что нужно в сжатые сроки. И самое главное, нереально дешево! У одних заказала, прождала две недели, у вторых менеджеры быдло и т. д. Заказала в Стандарте, все в наличии, замер сделали в тот же день. Красота!