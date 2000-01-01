Компания "Стандарт"

Входные и межкомнатные двери - Дешевле только даром

 +7 (8152) 60-00-16             

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Телефон *

           ул.Полярные Зори д.62 оф.319 этаж 4а. напротив к-т Мурманск вход рядом с маг.Пятерочка

Режим работы: Пн-Пт 12.00-18.00 Сб-12.00-15.00 

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Продажа и установка входных и межкомнатных дверей в г.Мурманске и Мурманской обл.

ВЫБИРАЙ, ПРОВЕРЕННОГО ВРЕМЕНЕМ ПОСТАВЩИКА
ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

 « Стандарт» - это надежный партнер работающий на рынке входных и межкомнатных дверей в Мурманске уже более 5 лет. Мы строим свое будущее на активном и устойчивом росте и укреплении лидирующих позиций в отрасли продажи и установки дверей.

Качество

Наша фирма заботится, прежде всего, о людях, которые будут жить и работать в домах и зданиях, в которых будут установлены наши двери.

Оплата

Собственное производство позволяет предоставить доступную цену

Опыт

Работаем с 2010 года
Более 2000 установленных дверей

 АКЦИЯ! При заказе межкомнатных дверей на всю квартиру c монтажом-фурнитура в подарок!(ручки,петли)

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Время акции ограничено! Успейте до 30 апреля 2022г.

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Сертификаты

Мы продаем только качественные двери!

Наши работы


80% всех клиентов сталкиваются со следующими проблемами:


Срываются сроки поставки

 


 

Высокая стоимость

 


Использование низкокачественных материалов

 

Мы работаем по другому


Наличие собственного транспорта позволяет осуществлять поставку дверей в строго установленные сроки.


Отсутствие накладных расходов
позволяет предоставить лучшую цену.


Мы не экономим на клиенте! У нас работают профессионалы. Только высокое качество.

Отзывы наших клиентов

Валентина С.

Заказывала у них 6 дверей в июне на всю квартиру, консультант попался очень толковый, все мне объяснил, на замер записал.После замера мне привезли заказанные мною двери, и установили. Качеством установки с мужем остались довольны. Отличная компания, рекомендую всем друзьям и знакомым!

Виктория И.

Эту компанию мне посоветовала знакомая, которая уже воспользовалась их услугами. Я давно планировала поменять в квартире двери, и была приятно удивлена. Выбрала двери экошпон от производителя «Belwooddors», сделала заказ. Их привезли вовремя, такая пунктуальность очень подкупила. Установили двери довольно таки быстро, за, что огромнейшее спасибо мастерам. Они вошли в положение и сделали все качественно, но вместе с тем максимально быстро.

Анна А.

 Двери Стандарт - самая лучшая компания, которая продает межкомнатные двери! Это была третья по счету фирма, у которой я в итоге заказала двери. Причем, помучилась я сполна пока нашла то, что нужно в сжатые сроки. И самое главное, нереально дешево! У одних заказала, прождала две недели, у вторых менеджеры быдло и т. д. Заказала в Стандарте, все в наличии, замер сделали в тот же день. Красота!  

Закажите прямо сейчас!

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Имя
Телефон

Наш адрес

г.Мурманск, ул.Полярные Зори д.62 оф.319 этаж 4а напротив к-т Мурманск

Режим работы: Пн-Пт 12.00-18.00 Сб. 12.00-15.00  Вс-Мобильный офис

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