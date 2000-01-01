 АКЦИЯ! При заказе межкомнатных дверей на всю квартиру c монтажом-фурнитура в подарок!(ручки,петли)

Входные и межкомнатные двери - Дешевле только даром
+7 (8152) 60-00-16
ул.Полярные Зори д.62 оф.319 этаж 4а. напротив к-т Мурманск вход рядом с маг.Пятерочка
Режим работы: Пн-Пт 12.00-18.00 Сб-12.00-15.00
« Стандарт» - это надежный партнер работающий на рынке входных и межкомнатных дверей в Мурманске уже более 5 лет. Мы строим свое будущее на активном и устойчивом росте и укреплении лидирующих позиций в отрасли продажи и установки дверей.
Наша фирма заботится, прежде всего, о людях, которые будут жить и работать в домах и зданиях, в которых будут установлены наши двери.
Собственное производство позволяет предоставить доступную цену
Работаем с 2010 года
Более 2000 установленных дверей
Мы продаем только качественные двери!
Срываются сроки поставки
Высокая стоимость
Использование низкокачественных материалов
Наличие собственного транспорта позволяет осуществлять поставку дверей в строго установленные сроки.
Отсутствие накладных расходов
позволяет предоставить лучшую цену.
Мы не экономим на клиенте! У нас работают профессионалы. Только высокое качество.
Валентина С.
Заказывала у них 6 дверей в июне на всю квартиру, консультант попался очень толковый, все мне объяснил, на замер записал.После замера мне привезли заказанные мною двери, и установили. Качеством установки с мужем остались довольны. Отличная компания, рекомендую всем друзьям и знакомым!
Виктория И.
Эту компанию мне посоветовала знакомая, которая уже воспользовалась их услугами. Я давно планировала поменять в квартире двери, и была приятно удивлена. Выбрала двери экошпон от производителя «Belwooddors», сделала заказ. Их привезли вовремя, такая пунктуальность очень подкупила. Установили двери довольно таки быстро, за, что огромнейшее спасибо мастерам. Они вошли в положение и сделали все качественно, но вместе с тем максимально быстро.
Анна А.
Двери Стандарт - самая лучшая компания, которая продает межкомнатные двери! Это была третья по счету фирма, у которой я в итоге заказала двери. Причем, помучилась я сполна пока нашла то, что нужно в сжатые сроки. И самое главное, нереально дешево! У одних заказала, прождала две недели, у вторых менеджеры быдло и т. д. Заказала в Стандарте, все в наличии, замер сделали в тот же день. Красота!
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